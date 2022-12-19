إطلاق حملة حروف من نور لدعم المكفوفين

أطلق رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة حملة حروف من نور التي تهدف في مرحلتها الأولى إلى توفير 2000 جهاز برايل للمكفوفين.

وأكد الدبيبة خلال احتفالية لإطلاق الحملة، التزام الحكومة بتوفير ما يلزم ذوي الاحتياجات الخاصة في كل الجوانب، مشيرا إلى أن حملة «حروف من نور» التي تهدف إلى توفير أجهزة «برايل» لذوي المكفوفين، كما أصدر تعليماته إلى وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي للتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية لحصر المكفوفين، بالإضافة إلى إصدار تعليماته إلى جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية لإعداد المقايسات الفنية اللازمة لكل الجمعيات لتكون في مستوى يليق بالشريحة.

وحضر الاحتفالية وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، والعديد من جمعيات المكفوفين من مختلف أنحاء ليبيا، من بينها جمعية الكفيف ببنغازي، ومدرسة المكفوفين بسبها، وجمعية النور للمكفوفين، وجمعية المكفوفين بمصراتة، وجمعية الشرق للمكفوفين بالمنطقة الجنوبية، وعدد من مديري الإدارات بوزارة الشؤون الاجتماعية.

وأشاد رئيس جمعية الكفيف ببنغازي خلال الاجتماع بدور جمعيات المكفوفين في تقديم الخدمات لهذه الشريحة المهمة، معربًا عن امتنانه للدبيبة لإطلاقه هذه المبادرة التي توقع أن يكون لها الأثر الإيجابي في إدماج المكفوفين بالمجتمع

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وقبل إطلاق حملة لدعم فئة المكفوفين وضعاف البصر، عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، اجتماعا مع العديد من جمعيات المكفوفين من مختلف أنحاء ليبيا، لبحث احتياجات فئة المكفوفين وضعاف البصر والمشاكل التي تواجههم، حيث أكدت خلال اللقاء على بذل جهودها لدعم هذه الفئة بما يكفله القانون رقم (5) والاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير احتياجاتها اللازمة في أسرع وقت ممكن.