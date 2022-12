“الحويج” يشارك في حفل اشهار مكتب الاتحاد العربي للأسر المنتجة والحرفية والتقليدية “إقليم ليبيا”

شارك وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” اليوم الاثنين في حفل اشهار مكتب “إقليم ليبيا” الذي نظّمه الاتحاد العربي للأسر المنتجة والحرفية والتقليدية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

وحثّ “الحويج” خلال كلمته الى وضع رؤية تدعم الاسر المنتجة وتعزز دورها في تنمية الاقتصاد الوطني،و تطويرها و وضع آلية تسويق تساعد على إيجاد أسواق محلية وخارجية للمنتجات، مشيراً بأن حكومة الوحدة الوطنية أصدرت قرار بإنشاء هيئة دعم الاسر المنتجة تعمل على تنظيم الأنشطة الخاصة بالأسر المنتجة وتصنيفها وتقديم التسهيلات اللازمة بالتنسيق مع جهات ذات الاختصاص.

وحضر فعاليات الحفل وزير الدولة لشؤون المرأة ووكلاء وزارات الاقتصاد والتجارة، والسياحة ، والشباب وعدد من البعثات الدبلوماسية بليبيا ومؤسسات المجتمع المدني ولفيف من المهتمين.

