عون يبحث مع شميم الزمان الاستفادة من العمالة البنغالية في قطاع النفط

بحث وزير النفط والغاز محمد عون في اجتماعه مع سفير بنغلاديش لدى ليبيا شميم الزمان أوجه التعاون المشترك بين البلدين.

وناقش الطرفان سبل تطوير قطاع النفط والغاز ورؤية الوزارة فى هذا الشأن، بالإضافة إلى أهمية الاستفادة من العمالة والخبرات البنغلاديشية في بعض الأعمال والحرص على التعاون وتطوير العلاقات الثنائيةـ فضلاً عن إمكانية الاستفادة المشتركة بين البلدين فى تطوير الكوادر وتبادل الخبرات فى جميع المجالات وخاصة قطاع النفط والغاز.

وقدم عون نبذة مختصرة عن تاريخ قطاع النفط والغاز فى ليبيا ونبذة عن قانون النفط الليبي ومراحل تطوره، التي توضح دور ومهام الوزارة وعلاقتها بالمؤسسة الوطنية للنفط ومؤسسات الدول الأخرى.

ومن جانبه أبدى السفير البنغالي رغبته في زيادة التعاون بين البلدين واستمرار اللقاءات لما فيه مصلحة البلدين.