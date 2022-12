“الحويج” يبحث مع السفير التونسي التحضيرات لانعقاد اللجنة العليا الليبية التونسية

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” يوم الاثنين خلال اجتماع مع سفير جمهورية تونس لدى ليبيا “اسعد العجيلي”، التحضيرات الجارية لانعقاد اللجنة العليا الليبية التونسية خلال الأيام المقبلة، ومتابعة الإجراءات التنفيذية ونتائج زيارة رئيس الحكومة “عبد الحميد الدبيبة” الى جمهورية تونس للقاء رئيس الحكومة التونسية.

ونوقش خلال الاجتماع مشروع انشاء المنطقة الاقتصادية المشتركة، وآلية تفعيل الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الجانبين من خلال اللجان الفنية وتسهيل تنقل أصحاب الاعمال والإجراءات المالية للشركات والمستثمرين بالبلدين، وكذلك تنفيذ محضر اجتماع وزير الاقتصاد والتجارة مع وزير التجارة وتنمية الصادرات بجمهورية تونس خلال شهر نوفمبر 2022 م بديوان رئاسة والوزراء بطرابلس .

كما تطرق الاجتماع إلى إمكانية عقد لقاءات تضم ديوان الحبوب في كلا البلدين بهدف تبادل التجارب والخبرات ووضع استراتيجية تحقق الامن الغذائي للبلدين، وذلك بحضور وكيل الوزارة لشؤون المناطق الحرة ومدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي ومدير مكتب وكيل الوزارة للشؤون التجارية.

