تراجع للدولار واليورو والاسترليني..«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الثلاثاء 20 ديسمبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8281 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفا.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1173 دينار، والجنيه الاسترليني 5.856 دينار، والدولار الكندي 3.5291 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2589 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2841 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3146دينار، والدينار التونسي 1.5422 دينار، والدرهم المغربي 0.4596 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: