صادقت الجمعية العمومية لمصرف الساحل والصحراء على القوائم المالية للإدارة العامة والقوائم المالية المجمعة للمصرف عن السنة المالية المنتهية لعام 2021.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية برئاسة وزير المالية خالد المبروك، والتي اطلعت من خلاله على تقرير المراجعين الخارجيين والمراجع الدولي حول عمل المصرف.

وأكدت الجمعية العمومية على ضرورة تكاتف جهود الدول الأعضاء لدعم المصرف ليتمكن من تحقيق الأهداف التي أسس من أجلها والتي تتمثل في تحقيق التنمية المستدامة بالدول الأعضاء.

وحضر اجتماع الجمعية العمومية رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، وممثلين عن الدول الأعضاء بالجمعية العمومية كافة

المصدر: وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية

The post عن السنة المالية 2021.. الجمعية العمومية لمصرف الساحل والصحراء تصادق على القوئم المالية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار