أسعار الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

▪️سعر الدولار في البنك المركزي 🏛️

4.8402 د.ل

▪️الدولار 🇺🇲

5.1475 د.ل

▪️تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

+2.00 قرش على سعر الكاش

▪️اليورو 🇪🇺

5.4400 د.ل

▪️تحويل يورو لتركيا 🇹🇷🇪🇺

+5.00 قروش على سعر الكاش

▪️الباوند الاسترليني

6.13 دينار

▪️الليرة التركية

0.27 دينار

▪️الجنية المصري

0.27 دينار

▪️الدينار الاردني

7.15 دينار

▪️ الدينار التونسي

1.58 دينار

▪️كسر ذهب عيار 18:

ب218.00 د.ل

▪️نسبة السحب للبطاقات 💳

ب4.00% نقداً