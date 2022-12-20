ليبيا تبحث إنشاء منطقة اقتصادية مشتركة وتفعيل الاتفاقيات التجارية مع تونس

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، أمس الاثنين 2022.12.19، مع سفير تونس لدى ليبيا أسعد العجيلي، بالعاصمة طرابلس، التحضيرات الجارية لانعقاد اللجنة العليا الليبية التونسية خلال الأيام المقبلة، وإنشاء المنطقة الاقتصادية المشتركة، وآلية تفعيل الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الجانبين وتسهيل تنقل أصحاب الأعمال والإجراءات المالية للشركات والمستثمرين .

كما تطرق اللقاء لإمكانية عقد لقاءات تضم ديوان الحبوب في كلا البلدين بهدف تبادل التجارب والخبرات ووضع استراتيجية تحقق الأمن الغذائي في كلا البلدين.