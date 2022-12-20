تعرف على أسعار العملات الدولية مقابل الدينار اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022

سجل سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء، 4.82 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.
وسجل سعر اليورو 5.11 دينار والجنيه الإسترليني 5.85 دينار.
كما سجل الريال السعودي 1.28 دينار، بينما الدرهم الإماراتي 1.31 دينار، والدينار التونسي 1.54 دينار.
وسجل سعر صرف الليرة التركية 0.25 دينار ، واليوان الصيني 0.69.
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|4.8281 د.ل
|4.8402 د.ل
|4.816 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|5.1173 د.ل
|5.1301 د.ل
|5.1045 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|5.856 د.ل
|5.8706 د.ل
|5.8414 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.5291 د.ل
|3.5379 د.ل
|3.5202 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.2136 د.ل
|3.2216 د.ل
|3.2056 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|5.2027 د.ل
|5.2157 د.ل
|5.1897 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.463 د.ل
|0.4642 د.ل
|0.4618 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.4857 د.ل
|0.4869 د.ل
|0.4845 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.6879 د.ل
|0.6897 د.ل
|0.6862 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|3.64 د.ل
|3.65 د.ل
|3.63 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.2841 د.ل
|1.2873 د.ل
|1.2809 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.3146 د.ل
|1.3179 د.ل
|1.3113 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.5422 د.ل
|1.546 د.ل
|1.5383 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.351 د.ل
|0.352 د.ل
|0.35 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.4596 د.ل
|0.4607 د.ل
|0.4585 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.28 د.ل
|1.29 د.ل
|1.28 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.0078 د.ل
|0.0078 د.ل
|0.0078 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.72 د.ل
|0.72 د.ل
|0.72 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.2589 د.ل
|0.2596 د.ل
|0.2583 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.6914 د.ل
|0.6931 د.ل
|0.6897 د.ل
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