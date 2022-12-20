تعرف على أسعار العملات الدولية مقابل الدينار اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022

سجل سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء، 4.82 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وسجل سعر اليورو 5.11 دينار والجنيه الإسترليني 5.85 دينار.

كما سجل الريال السعودي 1.28 دينار، بينما الدرهم الإماراتي 1.31 دينار، والدينار التونسي 1.54 دينار.

وسجل سعر صرف الليرة التركية 0.25 دينار ، واليوان الصيني 0.69.