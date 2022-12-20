ديوان المحاسبة يوضح بشأن الإفراج عن المرتبات والتسويات

#ديوان_المحاسبة الإفراج عن المرتبات والتسويات من اختصاص #وزارة_المالية في #حكومة_الوحدة الوطنية.

– بيان الديوان على صفحته في موقع فيسبوك، جاء ذلك في تنبيه اليوم الثلاثاء، رداً على استفسارات عديدة، واستعلام مواطنين على الإفراجات وتسوية أوضاعهم المالية.

– الديوان دوره يقتصر على المراجعة اللاحقة لمرتبات الجهات المختلفة عبر الإدارات والفروع.

– الديوان أشار إلى قرار رئيس الديوان رقم 563 لسنة 2018، بشأن إيقاف إجراءات الرقابة المصاحبة على حساب المرتبات، وما تضمنه منشور الديوان رقم 10 لسنة 2018 من ضوابط وإجراءات تتعلق بذلك.

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