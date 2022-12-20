خاص.. “عون” يوجه مراسلة إلى مقرر المجلس الأعلى لشؤون الطاقة بشأن تعديل جدول أعمال الاجتماع الثاني للمجلس

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” إلى مقرر المجلس الأعلى لشؤون الطاقة وذلك لتعديل جدول أعمال الاجتماع الثاني للمجلس .

وبحسب نص المراسلة فإنه بالنظر إلى وجود العديد من الملاحظات لدى وزارة النفط والغاز خاصة فيما يتعلق بالبنود المقترحة بشأن الخطة الاستراتيجية للمؤسسة الوطنية للنفط وبند المفاوضات مع شركة إيني الايطالية حيث كان من المفترض على المؤسسة الوطنية للنفط بحثها ومناقشتها أولا مع الوزارة.

وطالب “عون” كذلك بتعديل جدول أعمال الاجتماع الثاني للمجلس ليقتصر فقط على البند الرابع (مناقشة واعتماد دليل إجراءات تنظيم اجتماعات وآلية عمل المجلس الأعلى للطاقة)، وبعد إعتماد آلية عمل المجلس يتم الترتيب للاجتماعات.

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