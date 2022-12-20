وزارة الشباب: انتخاب 19 مجلسا محليا للشباب

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية مروة الباروني خلال مؤتمر صحفي، عن انتخاب 19 مجلسا محليا للشباب في بلديات منها «وادي زمزم والجفرة وترهونة وصرمان ورقدالين ومنشية اجميل والقلعة وظهر الجبل وباطن الجبل والشقيقة وأدري الشاطي وتراغن».

وأضاف رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية أحمد المقطوف خلال المؤتمر أن الانتخابات انطلقت يوم السبت الماضي في 20 بلدية، لكن تعذر إجراؤها في بني وليد، وذلك «لعدم توفر المتطلبات للعملية الانتخابية».

ويأتي ذلك في المرحلة الثانية من انتخابات المجالس المحلية للشباب، حيث شارك في الانتخابات 41 قائمة، وبلغ عدد المقترعين خمسة آلاف شاب من أصل 13 ألف شاب ناخب، بينما شهدت المرحلة الأولى انتخاب 13 مجلسا.

وقالت الوزارة إنها في فترة تسلُّم الطعون على النتائج حاليا، لدراستها من قبل اللجنة القانونية، مشيرة إلى تطلعها من أجل «وثبة جديدة» لتمكين الشباب أكثر، وزيادة عدد المجالس الممثلة لهم.