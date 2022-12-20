اقتصاد

الحويج يبحث يطلع على تحضيرات انعقاد اللجنة العليا الليبية التونسية

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

ليبيا الاقتصادية

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج خلال اجتماعه مع السفير التونسي لدى ليبيا الأسعد العجيلي، التحضيرات الجارية لانعقاد اللجنة العليا الليبية التونسية خلال الأيام المقبلة.

وناقش الطرفان مشروع إنشاء المنطقة الاقتصادية المشتركة، وآلية تفعيل الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الجانبين من خلال اللجان الفنية وتسهيل تنقل أصحاب الأعمال والإجراءات المالية للشركات والمستثمرين بالبلدين، بالإضافة إلى إمكانية عقد لقاءات تضم ديوان الحبوب في كلا البلدين بهدف تبادل التجارب والخبرات ووضع استراتيجية تحقق الأمن الغذائي للبلدين.

الوسوم

حكومة الوحدة الوطنية ليبيا ليبيا الاقتصادية وزارة الاقتصاد والتجارة

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قناة ليبيا الاقتصادية

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