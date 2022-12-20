الولايات المتحدة الأمريكية تدرس احتمالية حظر العملات الرقمية من السوق المالية

يبدو أن كوراث الانهيار وتداعيات إفلاس كبرى منصات العملات الرقمية أثارت حفيظة المشرع الأمريكي في ظل عمق التشابكات بين قطاع التشفير وسوق الأسهم الأمريكي، ففي الأسابيع الماضية ابتلي قطاع التشفير بالعديد من الانهيارات المدوية والتي بدأت في يونيو الماضي، بانهيار العملة المستقرة تيرا لونا يو إس تي، ومن ثم انهيار وإفلاس منصة إف تي إكس،وإفلاس منصة بلوك فاي، وأنباء عن انهيار وشيك لمنصة الإقراض جينسس، إضافة شكوك حول انهيار محتمل لأكبر منصة عملات رقمية في العالم بينانس.

وأثار السيناتور الديمقراطي الأميركي ورئيس لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ، شيرود براون، احتمالية حظر العملات الرقمية من السوق المالية الأمريكية، حيث قال براون في تصريحات نقلتها صحيفة “ذا هيل” الأميركية عبر موقعها الإلكتروني “إن الوكالات الفيدرالية الأميركية بحاجة إلى معالجة سوق العملات الرقمية، وربما حظرها بعد الانهيار الكبير لشركة إف تي إكس الأميركية المتخصصة في سوق العملات الرقمية الشهر الماضي.”

وأضاف براون أن وزارة الخزانة الأميركية وجميع الوكالات المعنية بحاجة إلى الاجتماع معًا وتقييم أي إجراء محتمل متعلق بسوق العملات الرقمية.