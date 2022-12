حكومة الوحدة الوطنية تباشر الإعلان عن عطاءات السفرجة والنظافة لكافة الوزارات والمؤسسات العامة للعام القادم

ناقش وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عادل جمعة” في اجتماع اليوم الثلاثاء مع رئيس الهيئة العامة للمعلومات ومدير إدارة المتابعة لمجلس الوزراء ومديري إدارات الشؤون الإدارية والمالية بالوزارات، الإجراءات المتخذة من قبل الوزارات والجهات التابعة تنفيذا لمنشور رئيس الحكومة “عبدالحميد الدبيبة” حول الإنفاق الحكومي وتفعيل منصة المشتريات الحكومية.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على البدء بالإعلان عن عطاءات السفرجة والنظافة العامة لكافة الوزارات والمؤسسات العامة للعام القادم مع التأكيد على اعتبار كافة العقود الحالية منتهية والإعلان عن العطاءات عبر المنصة وفق مواصفات واحدة، وتحديد بنود الباب الثاني من حيث المواصفات والأسعار النمطية، واعتبار العام 2023 عام إجراءات مالية عالية الإفصاح والشفافية من خلال المنصة.

