الوحدة الوطنية تتابع الخطوات الإجرائية للبدء في تفعيل المنصة الخاصة بالمشتريات الحكومية

عقد اليوم بقاعة الاجتماعات بديوان مجلس الوزراء، اجتماع لمتابعة الإجراءات المتخذة من قبل الوزارات والجهات التابعة، تنفيذا لمنشور رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة حول الإنفاق الحكومي وتفعيل منصة المشتريات الحكومية، وبحضور حضر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات، ومدير إدارة المتابعة لمجلس الوزراء، ومديرو إدارات الشؤون الإدارية والمالية بالوزارات.

تناول الاجتماع متابعة الخطوات الإجرائية للبدء في تفعيل المنصة، وتم الإتفاق على البدء بالإعلان عن عطاءات السفرجة والنظافة العامة لكافة الوزارات والمؤسسات العامة للعام القادم وتعتبر كافة العقود الحالية منتهية والإعلان عن العطاءات عبر المنصة وفق مواصفات واحدة، وتحديد بنود الباب الثاني من حيث المواصفات والأسعار النمطية، واعتبار العام 2023، عام إجراءات مالية عالية الإفصاح والشفافية من خلال المنصة.

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