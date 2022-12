“ناجي عيسى” ينشر تعليمات المركزي بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات فتح اعتمادات المستندية للمصارف التجارية

نشر مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد البحوث والاحصاء بمصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” اليوم الثلاثاء، تعليمات مصرف ليبيا المركزي بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات فتح اعتمادات المستندية، بأنها تمنح المصارف صلاحيات البث في طلبات فتح الاعتمادات المستندية لكافة السلع والخدمات المسموح باستيرادها قانوناً شريطة توفر رمز مصرفي CBL ساري المفعول.

وأوضح المنشور بأنه يجب على المصارف بدل العناية الواجبة للتأكد من صحة البيانات المتعلقة بالجهة طالبة فتح الاعتماد وعدم وجود أي أسباب تحول دون الاستمرار في التعامل معها قبل المباشرة في إجراءات فتح الاعتماد المستندي، وكذلك عدم تبليغ الاعتماد المستندي إلا بعد شراء العملة الأجنبية الاعتماد المستندي.

وأضاف منشور المركزي بأن يكون الحد الأعلى لقيمة الاعتماد المستندي الواحد لتوريد الخدمية مبلغ 3 مليون دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى، والتجارية مبلغ 5 مليون دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأخرى والصناعية مبلغ 10 مليون دولار أو ما يعادله من العملات الاخرى، وأنه في أي حال لا يتم تجزئة الاعتماد المستندي لتوريد السلع الصناعية التي تتجاوز قيمتها المبلغ المذكور، وفي حالة تجاوز قيمة الاعتماد المستندي الواحد للحد الأعلى فأن الأمر يتطلب عرضه على إدارة الرقابة على المصارف والنقد لأخد الموافقة المسبقة بالخصوص.

