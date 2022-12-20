اجتماع لمتابعة الإجراءات المتخذة من قبل الوزارات والجهات التابعة حول الإنفاق الحكومي

طرابلس 20 ديسمبر 2022 (وال)- عقد بقاعة الإجتماعات بديوان مجلس الوزراء بطرابلس صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات المتخذة من قبل الوزارات والجهات التابعة حول الإنفاق الحكومي وتفعيل منصة المشتريات الحكومية.

وحضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات، ومدير إدارة المتابعة لمجلس الوزراء، ومديري إدارات الشؤون الإدارية والمالية بالوزارات.

وخصص الاجتماع لمتابعة الخطوات الإجرائية للبدء في تفعيل المنصة، والإتفاق على البدء بالإعلان عن عطاءات السفرجة والنظافة العامة لكافة الوزارات والمؤسسات العامة للعام القادم، وتعتبر كافة العقود الحالية منتهية والإعلان عن العطاءات عبر المنصة وفق مواصفات واحدة، وتحديد بنود الباب الثاني من حيث المواصفات والأسعار النمطية، واعتبار العام 2023، عام إجراءات مالية عالية الإفصاح والشفافية من خلال المنصة. (وال)

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