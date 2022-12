أصدر مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” تعليماته لمدراء المصارف التجارية بشأن تعديل مواعيد الدوام الرسمي بالمصارف بداية من مطلع العام القادم.

وبحسب منشور المصرف المركزي الذي تحصلت “تبادل” على نسخة، منه فقد تقرر بأن يكون موعد الدوام الرسمي بالمصارف التجارية بالنسبة للموظفين من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة 3:30 مساء، أما بالنسبة للجمهور فستكون من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثالثة مساء، وذلك اعتبارا من الثاني من يناير من العام المقبل 2023.

The post مصرف ليبيا المركزي يحدد مواعيد الدوام الرسمي بالمصارف التجارية اعتبارا من بداية العام القادم appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا