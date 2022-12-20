الاتفاق على البدء بعطاءات السفرجة والنظافة العامة لكافة الوزارات والمؤسسات العامة

عقد صباح اليوم الثلاثاء 2022.12.20 بديوان مجلس الوزراء بطرابلس، اجتماع لمتابعة الإجراءات المتخذة من قبل الوزارات والجهات التابعة، تنفيذا لمنشور رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة حول الإنفاق الحكومي وتفعيل منصة المشتريات الحكومية.

وخصص الاجتماع لمتابعة الخطوات الإجرائية للبدء في تفعيل المنصة، وتم الاتفاق على البدء بالإعلان عن عطاءات السفرجة والنظافة العامة لكافة الوزارات والمؤسسات العامة، للعام القادم وتعتبر كافة العقود الحالية منتهية والإعلان عن العطاءات عبر المنصة وفق مواصفات واحدة، وتحديد بنود الباب الثاني من حيث المواصفات والأسعار النمطية، واعتبار العام 2023، عام إجراءات مالية عالية الإفصاح والشفافية من خلال المنصة.