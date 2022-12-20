خاص.. “الدبيبة” يصدر قراراً بشأن تشكيل لجنة تحقيق إداري

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على قرار رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” بشأن تشكيل لجنة تحقيق إداري.

حيث نص القرار على أن يتم تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات وعضويته كل من مدير الإدارة القانونية بوزارة الدفاع، ومدير إدارة المتابعة بمجلس الوزراء، ومندوب عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوي بمجلس الوزراء، كما تتولى اللجنة التحقيق إدارياً مع رئيس قوة العمليات المشتركة في الشكاوي المقدمة لرئيس مجلس الوزراء بشأن بعض الإجراءات المتخذة من قبله.

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