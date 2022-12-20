لجنة الميزانية الاستثنائية للنفط تعقد اجتماعها ال13 بديوان مجلس الوزراء

عقد بديوان مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء الاجتماع الثالث عشر للجنة المكلفة بمتابعة ميزانية النفط الاستثنائية للعام 2022، برئاسة وزير التخطيط المكلف وحضور رئيس المؤسسة الوطنية للنفط وأعضاء اللجنة من مصرف ليبيا المركزي ووزارة التخطيط وديوان وزارة المالية.

وتابع الاجتماع تنفيذ الميزانية وآليات متابعة الإنتاج والخطة التنموية لزيادته وتسوية أوضاع العاملين بالمؤسسة والشركات التابعة، كما اتفق الحاضرون في ختام الإجتماع على إعداد تقرير تفصيلي للميزانية حتى نهاية العام الحالي تشمل المخصصات والمصروفات الفعلية وأثرها على استقرار القطاع .