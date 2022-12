طالب رئيس الحكومة الليبية “فتحي باشاغا” مسؤولي شركة “إيني” الإيطالية بإيقاف المفاوضات مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة “الدبيبة” والإدارة الحالية لمؤسسة النفط بشأن تعديل حصص المشاركة في المناطق البحرية الليبية.

وقال “باشاغا” إن تعديل حصص المشاركة في المناطق البحرية الليبية يضر بشكل كبير بمصالح ليبيا السيادية ومصالح شعبها، مطالبا بالكف فوراً عن متابعة هذه الإجراءات التي من شأنها الإضرار بالعلاقات المشتركة والتاريخية بين ليبيا وإيطاليا.

يذكر بأن شركة “إيني” الإيطالية دخلت في مفاوضات مع حكومة الوحدة الوطنية ومجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط لتعديل بعض بنود اتفاقية “إبسا” بشأن حصص المشاركة في المناطق البحرية الليبية بين المؤسسة والشركة الإيطالية.

The post “باشاغا” يطالب مسؤولي شركة “إيني” بإيقاف المفاوضات مع حكومة “الدبيبة” بشأن تعديل حصص المشاركة في المناطق البحرية الليبية appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا