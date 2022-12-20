اقتصاد

موقع فرنسي: ربط مشروع بحري بين تونس وليبيا قيد الإعداد

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

ذكر موقع” Entreprises” الفرنسي اليوم الثلاثاء أن وزير النقل التونسي ربيع المجيدي أجرى محادثات مع نظيره الليبي حول إجراءات فتح خط ملاحي يربط بين تونس وليبيا .

ومن جانبه أعرب مجيدي عن موقف الدائرة التونسية الملتزمة بمواجهة كل التحديات التي تعيق تحقيق هذا الخط .

وأشار إلى أن يجب أن يتمتع الميناء بالخدمات اللوجستية وبالمعايير المطلوبة لضمان الاتصال السريع والمنتظم .

كما أن الهدف هو تعزيز الصلة بين تونس وليبيا لا سيما فيما يتعلق بنقل المقطورات والبضائع وتنويع وسائل العبور للمسافرين والفاعلين الاقتصاديين من البلدين وفقا للموقع .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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