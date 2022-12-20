موقع فرنسي: ربط مشروع بحري بين تونس وليبيا قيد الإعداد

ذكر موقع” Entreprises” الفرنسي اليوم الثلاثاء أن وزير النقل التونسي ربيع المجيدي أجرى محادثات مع نظيره الليبي حول إجراءات فتح خط ملاحي يربط بين تونس وليبيا .

ومن جانبه أعرب مجيدي عن موقف الدائرة التونسية الملتزمة بمواجهة كل التحديات التي تعيق تحقيق هذا الخط .

وأشار إلى أن يجب أن يتمتع الميناء بالخدمات اللوجستية وبالمعايير المطلوبة لضمان الاتصال السريع والمنتظم .

كما أن الهدف هو تعزيز الصلة بين تونس وليبيا لا سيما فيما يتعلق بنقل المقطورات والبضائع وتنويع وسائل العبور للمسافرين والفاعلين الاقتصاديين من البلدين وفقا للموقع .

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