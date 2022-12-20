الاقتصاد تبحث توريد أجهزة تكييف تتميز بمعدلات استهلاك منخفض للطاقة للمحافظة على الكهرباء

عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج اجتماعاً اليوم الثلاثاء 2020.12.20 بديوان الوزارة مع المدير العام لمجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي والمدير العام لمركز المواصفات والمعايير القياسية لمناقشة آلية تطبيق المواصفة القياسية المعتمدة لأجهزة التكيف.

واستعرض الاجتماع سُبل خفض استهلاك الطاقة والأحمال عن شبكة الكهرباء، حيث تعد أجهزة التكييف ضمن أعلى معدلات الاستهلاك حسب تقارير الشركة العامة للكهرباء، وأكد الحاضرين على أهمية العمل بالمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بتوريد أجهزة التكييف ذات الجودة العالية وتتميز بمعدلات استهلاك منخفضة للطاقة.

واتفق الحاضرين على تشكيل فريق عمل، يتولى تفعيل وتطوير مختبر الأجهزة الكهربائية، بمركز البحوث الصناعية واستئناف عمله للكشف عن شحنات توريد أجهزة التكييف والكهربائية والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير القياسية.