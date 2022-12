وزارة التخطيط والوطنية للنفط والمركزي يتابعون ميزانية النفط الاستثنائية للعام الحالي

عقد وزير التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الزيداني” اليوم الثلاثاء بديوان مجلس الوزراء الاجتماع الثالث عشر للجنة متابعة ميزانية النفط الاستثنائية للعام 2022، مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة”، بحضور ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وأعضاء اللجنة من مصرف ليبيا المركزي وديوان وزارة المالية.

ونوقش الاجتماع تنفيذ الميزانية وآليات متابعة الإنتاج والخطة التنموية لزيادته وتسوية أوضاع العاملين بالمؤسسة والشركات التابعة.

وتم الاتفاق على إعداد تقرير تفصيلي للميزانية حتى نهاية العام الحالي تشمل المخصصات والمصروفات الفعلية وأثرها على استقرار القطاع إلزاما بخطة الحكومة للإقصاح والشفافية وخطة المؤسسة لرفع الإنتاج ليصل إلى 2 مليون برميل و عرضه على المجلس الأعلى للطاقة.

