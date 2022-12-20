وزير التخطيط بالوحدة الوطنية يتابع ميزانية النفط الإستثنائية للعام 2022

اجتمع وزير التخطيط المكلف بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الزيداني”، مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” وأعضاء اللجنة من مصرف ليبيا المركزي ووزارة التخطيط وديوان وزارة المالية.

تناول الاجتماع مناقشة ومتابعة تنفيذ الميزانية وآليات متابعة الإنتاج والخطة التنموية لزيادته وتسوية أوضاع العاملين بالمؤسسة والشركات التابعة.

كما تم الإتفاق على إعداد تقرير تفصيلي للميزانية حتى نهاية العام الحالي تشمل المخصصات والمصروفات الفعلية وأثرها على استقرار القطاع إلتزاما بخطة الحكومة للإفصاح والشفافية وخطة المؤسسة لرفع الإنتاج ليصل إلى “2 مليون برميل” وعرضه على المجلس الأعلى للطاقة.

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