الدبيبة يفتتح معرض ليبيا الدولي للإعلام (تيفا إكسبو 2022 )

طرابلس 20 ديسمبر 2022 (وال)- افتتح رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة مساء اليوم الثلاثاء، بأرض المعارض بالعاصمة طرابلس، فعّاليات (معرض ليبيا للإعلام – تيفا إكسبو 2022 ) الذي يأتي ضمن أيام طرابلس الإعلامية.

وقدمت خلال حفل افتتاح المعرض الذي حضره عدد من الوزراء في الحكومة والوفود المشاركة فقرات فنية استعراضية.

وقام رئيس الحكومة على هامش الحفل بجولة في المعرض شملت أجنحة المؤسسات والإذاعات والتلفزيونية والشركات الإعلامية والدعائية المحلية والدولية المشاركة في فعّاليات معرض لليبيا للإعلام الدولي. (وال)

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