الذهب يعزز مكانته مع تراجع الدولار ومخاوف رفع الفائدة تحد من المكاسب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في ظل انخفاض قيمة الدولار، على الرغم من أن مخاوف طويلة الأمد حول رفع المجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أبقت مكاسب المعادن النفيسة غير المدرة للأرباح تحت السيطرة.

وارتفع المعدن الأصفر في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1791.91 دولار للأوقية، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1800.20 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 23.04 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.4 في المائة إلى 983.25 دولار، فيما ارتفع البلاديوم واحد في المائة إلى 1685.16 دولار.

.وسجل مؤشر الدولار هبوطا 0.3 في المائة في ظل ارتفاع قيمة الين الياباني بعدما قال بنك اليابان إنه سيعدل سياسة السيطرة على منحنى الأرباح.