النفط يستقر في ختام تعاملات الثلاثاء

استقرت أسعار النفط في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، مقلصة مكاسبها خلال الجلسة وسط مخاوف من تأثير عاصفة شتوية كبرى في الولايات المتحدة على خطط السفر الخاصة بملايين الأميركيين خلال موسم العطلات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 19 سنتاً أو 0.24% إلى 79.99 دولار للبرميل، فيما استقرت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركية عند 75.19 دولار للبرميل، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

ومن المتوقع أن تشهد منطقة الغرب الأوسط والبحيرات العظمى في الولايات المتحدة عاصفة ثلجية كبيرة تبدأ الخميس 22 ديسمبر، في حين أن الهواء البارد الذي يتحرك شرقًا قد يتسبب في حدوث تجمد مفاجئ يخفض درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد، وفقًا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية.

على صعيد آخر، تعرضت أسعار الخام لضغوط من الأنباء بشأن خطة استئناف شركة TC Energy الكندية تشغيل خط أنابيب كيستون مصافي الولايات المتحدة، بحسب تصريحات مصاد، وذلك بعد أسبوعين من انفجار خط الأنابيب.

