لجنة متابعة ميزانية النفط تقرر إعداد تقرير تفصيلي للميزانية حتى نهاية العام

قررت لجنة متابعة ميزانية النفط الاستثنائية خلال اجتماعها الثالث عشر، إعداد تقرير تفصيلي للميزانية حتى نهاية العام الحالي تشمل المخصصات والمصروفات الفعلية وأثرها على استقرار قطاع النفط.

وأكد المجتمعون أن ذلك يأتي تماشيًا مع خطة الحكومة للإفصاح والشفافية وخطة مؤسسة النفط لرفع الإنتاج ليصل إلى مليوني برميل، حيث سيتم عرض التقرير على المجلس الأعلى للطاقة، كما ناقش الحضور آليات تنفيذ الميزانية وآليات متابعة الإنتاج والخطة التنموية لزيادته وتسوية أوضاع العاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة.

وحضر الاجتماع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، وأعضاء اللجنة من مصرف ليبيا المركزي، ووزارة التخطيط، وديوان وزارة المالية.