الحويج يبحث آلية تطبيق المواصفة القياسية لأجهزة التكييف

عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج اجتماعاً موسعاً بديوان الوزارة لبحث آلية تطبيق المواصفة القياسية المعتمدة لأجهزة التكييف.

وناقش المجتمعون سبل خفض استهلاك الطاقة والأحمال عن شبكة الكهرباء في ضوء كون أجهزة التكييف ضمن أعلى معدلات الاستهلاك حسب تقارير الشركة العامة للكهرباء، وأكد الحضور أهمية العمل بالمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بتوريد أجهزة التكييف ذات الجودة العالية وتتميز بمعدلات استهلاك منخفضة للطاقة.

واتفق الحضور على تشكيل فريق برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية وعضوية وزارة الصناعة والمعادن، والمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية، ومركز البحوث الصناعية، لتولي تفعيل وتطوير مختبر الأجهزة الكهربائية بمركز البحوث الصناعية واستئناف عمله للكشف عن شحنات توريد أجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير القياسية.

حضر الاجتماع وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، سعد الحنيش، والمدير العام للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، محمود الفطيسي، والمدير العام للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية، المهندس علي بن زيتون