السفارة الأمريكية: عملية تسليم “أبوعجيلة مسعود” تمت بصورة قانونية والولايات المتحدة ملتزمة بعدم فتح ملف التعويضات

أكدت السفارة الأمريكية لدى ليبيا أن عملية نقل المواطن الليبي “أبوعجيلة مسعود” إلى الولايات المتحدة لمحاكمته بتهم تتعلق بتفجير طائرة “بانام 103” فوق لوكربي، تمت بطريقة قانونيّة وبالتعاون مع السلطات الليبية. وذلك بعد نشر الإنتربول بطاقة حمراء بحق “أبوعجيلة مسعود” في يناير الماضي للمطالبة بتحديد مكان المدعَى عليه واعتقاله لنقله إلى الولايات المتحدة.

وأوضحت السفارة في بيانها بأن الولايات المتحدة لن تعيد فتح الاتفاقية المبرمة في عام 2008 بين الولايات المتحدة والحكومة الليبية آنذاك والتي حسمت مطالبات أمريكا والمواطنين الأمريكيين ضد ليبيا والناجمة عن حوادث إرهابية معيّنة بما في ذلك قضية لوكربي والتي ألزمت الولايات المتحدة بإنهاء الدعاوى الخاصة بالتعويض المالي في المحاكم الأمريكية الناشئة عن هذه الحوادث وتمنع رفع أي دعاوى مستقبلية، ولكنها لا تقيّد التعاون في إنفاذ القانون أو أن يكون لها أي تأثير على التهم الجنائية ضد المسؤولين عن الهجوم.

