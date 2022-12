النيابة العامة تأمر بحبس المدير السابق لمصرف الوحدة فرع زلطن

أمرت النيابة العامة بحبس المدير السابق لمصرف الوحدة فرع زلطن احتياطيا بتهمة الاستيلاء على مبلغ 338 ألف و500 دينار.

وأوضح مكتب النائب العام بأن وكيل النيابة العامة بحث البيانات المرتبطة بواقعة الكسب غير المشروع الناجم عن عملية مصرفية أنجزت في فرع المصرف، وأفضى التحقيق إلى الكشف عن واقع إساءة المسؤول لسلطات وظيفته بتعمده إدخال المبلغ المذكور في تحويلات داخلية بقصد تمويه مصدره وحركته حتى استيسر له فعل الاستيلاء عليه.

وأكد مكتب النائب العام بأن المحقق في الواقعة انتهى بعد قيام الأدلة الكافية على صحة إسناد واقعة الاستيلاء إلى جملة من القرارات على رأسها الأمر بحبس المسؤول احتياطياً واتخاذ التدابير التي من شأنها رد المال العام.

