تراجع للدولار وصعود اليورو والاسترليني..«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاربعاء 21 ديسمبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 21 ديسمبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8221 دينار، مسجلاً تراجعاً جديداً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1187 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8646 دينار، والدولار الكندي 3.5441 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2584 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2821 دينار، والدرهم الإماراتي 1.313 دينار، والدينار التونسي 1.5406 دينار، والدرهم المغربي 0.4588 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: