ارتفاع أسعار كسر الذهب والجديد والمستعمل في السوق الليبي اليوم الاربعاء 21 ديسمبر 2022

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الاربعاء) 2022/12/21 وتشمل الكسر والجديد والمستمل و المسبوك:

سعر آونصة الذهب اليوم:

1,812.88 دولار سعر كسر الذهب اليوم:

عيار 18 ب220.00 دينار

21 ب256.66 دينار

22 ب268.9 دينار

24 ب292.66 دينار

ليرة عيار 21 وزن 8 جرام ب2040 دينار 🔵 سعر الذهب الجديد :

عيار 18 ب280 ~290 دينار

عيار 21 ب315 ~330 دينار 🔵 سعر الذهب المستعمل :

عيار 18 من 240 دينار وحتى 255 دينار

عيار 21 من 290 دينار وحتى 305 دينار 🔵 سعر الفضة الكسر

من 2.00 ~2.35 دينار 🔵 سعر الفضة الجديدة :

من 10 دينار وحتى 30 دينار

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