ارتفاع أسعار كسر الذهب والجديد والمستعمل في السوق الليبي اليوم الاربعاء 21 ديسمبر 2022

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الاربعاء) 2022/12/21 وتشمل الكسر والجديد والمستمل و المسبوك:
سعر آونصة الذهب اليوم:
1,812.88 دولار
سعر كسر الذهب اليوم:
عيار 18 ب220.00 دينار
21 ب256.66 دينار
22 ب268.9 دينار
24 ب292.66 دينار
ليرة عيار 21 وزن 8 جرام ب2040 دينار
🔵 سعر الذهب الجديد :
عيار 18 ب280 ~290 دينار
عيار 21 ب315 ~330 دينار
🔵 سعر الذهب المستعمل :
عيار 18 من 240 دينار وحتى 255 دينار
عيار 21 من 290 دينار وحتى 305 دينار
🔵 سعر الفضة الكسر
من 2.00 ~2.35 دينار
🔵 سعر الفضة الجديدة :
من 10 دينار وحتى 30 دينار
أضف تعليقـك