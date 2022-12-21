اقتصاد

خاص.. “المتحد للتجارة والاستثمار” يوضح لصدى حيال توزيع الأرباح لمساهميه

تم النشر منذُ 42 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أوضحت رئيسة قسم التسويق والمبيعات بالمصرف المتحد للتجارة والاستثمار “إيناس طريش” في تصريح لها لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص إعلان المصرف عن توزيع أرباح على كافة مساهميه، حيث قالت: حدد المصرف قيمة الأرباح الخاصة بالمساهمين ب30% من أصل قيمة السهم التي يملكونها في رأس المال ، والتي يمكن سحبها نقداً أو إيداعها بحساباتهم الجارية بالمصارف.

وأضافت قائلة: هذه الأرباح توزع بهيئة صكوك مصرفية عن طريق سوق المال الليبي لمساهمين المصرف .

كما اوضحت كذلك بأن هذا الإعلان لا يخص زبائن المصرف بصفة خاصة، إنما يخص مساهمين المصرف .

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صحيفة صدى الاقتصادية

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