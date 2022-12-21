لجنة السلع والمنتجات الحلال تبحث آلية اعتماد السلخانات ومراكز الذبح

عقد وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة ورئيس لجنة السلع والمنتجات الحلال سعد الحنيش، أمس الثلاثاء 2022.12.20، الاجتماع السابع للجنة لبحث آلية اعتماد السلخانات ومراكز الذبح.

واستعرض الاجتماع الاشتراطات الصحية الواجب توافرها بمراكز الذبح والعاملين، إضافة إلى وسائل نقل اللحوم ومنتجاتها، وتنظيم عمليات التوريد، من مراكز الذبح ببلد المنشأ، ومتابعة آليات النقل والمناولة والتخزين حتى وصولها إلى المستهلك.

وأكد الحاضرين على أهمية التواصل مع الشركات والموردين والتعرف على المشاكل والعراقيل التي تواجه عملية توريد اللحوم والمنتجات الحلال، من خلال ورشة العمل المزمع تنظيمها خلال الفترة المقبلة، واعتماد آلية التوريد وفق المواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والشريعة الإسلامية.