كشف رئيس حكومة وحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الاربعاء عن مستجدات ملف الإفراجات وما تم تنفيذه بجدول المرتبات الموحد قبل نهاية عام 2022، مشيراً إلى أنه تم الإفراج عن 1,650,000 ،مليون وستمائة وخمسون ألف مرتب خلال شهر ديسمبر وفق جدول المرتبات الموحد.

وأوضح “الدبيبة” بأن تم الإفراج عن 54000 أربعة وخمسون ألف من مرتبات المواطنيين بعد توقفها دون حلحلة لمدة 7 سنوات ،ونحو 400 ألف رقم مالي تحت إجراء المطابقة بين وزارة المالية والقطاعات الأخرى.

وأكد رئيس الحكومة على حلحلة الإشكاليات التي تواجه موظفي وزارة البيئة وصرف مرتباتهم المتوقفة لسنوات مع مرتبات شهر يناير/2023، كذلك التغيير في مسار وتسوية اجراءات مرتبات نحو 87 ألف موظف بالمؤسسات التابعة للخزينة العامة للدولة.

The post “الدبيبة” يكشف مستجدات ملف الإفراجات وما تم تنفيذه بجدول المرتبات الموحد appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا