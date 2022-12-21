“الدبيبة” يُعلن عن ما تم تنفيذه في ملف المرتبات قبل نهاية العام 2022م

أعلن رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة اليوم الأربعاء عن الإفراج عن 1,650,000 ،مليون وستمائة وخمسون ألف مرتب خلال شهر ديسمبر وفق جدول المرتبات الموحد، والإفراج عن 54000 أربعة وخمسون ألف من مرتبات المواطنيين بعد توقفها دون حلحلة لمدة 7 سنوات .

وكذلك عن نحو 400 ألف رقم مالي تحت إجراء المطابقة بين وزارة المالية والقطاعات الأخرى، وحلحلة الإشكاليات التي تواجه موظفي وزارة البيئة وصرف مرتباتهم المتوقفة لسنوات مع مرتبات شهر يناير/2023.

وتغيير مسار وتسوية إجراءات مرتبات نحو 87 ألف موظف بالمؤسسات التابعة للخزينة العامة للدولة.

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