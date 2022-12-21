مصدر بلجنة الإفراجات المالية يؤكد ل”بكم” أن مستوفي شروط الإفراجات بلغ 7000 موظف من إجمالي 74 ألف

أكد مصدر خاص بلجنة الإفراجات المالية أن مستوفي الشروط القانونية لمستحقي الإفراج المالي لا يتجاوز 7000 موظف من مجمل العدد الكلي المعلن عنه فيما سبق بنحو 74 ألف موظف من مختلف القطاعات.

وقال المصدر لتطبيق بكم الإخباري أن اللجنة اعتمدت عدد من الإجراءات التنظيمية منها ربط الملاكات الوظيفية بمنظومة الإفراجات المالية، وأرشفة مستندات المستهدفين بالإفراجات وفق اشتراطات المنظومة، مبيناً بأن نسبة استجابة القطاعات الإدارية للالتزام بالاشتراطات التنظيمية ضعيفة حتى الآن.