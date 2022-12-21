تعرف على التغيرات في أسعار لحوم الدجاج خلال شهر من 21 نوفمبر وحتى 21 ديسمبر

يتأثر سعر كيلو لحوم الدجاج بعدة عوامل لعل أبرزها توافر وتغيرات أسعار الأعلاف وتغير فصول السنة حيث يحتاج إلى تدفئة في فصل الشتاء وأحياناً حالات نفوق في موجات الحر في فصل الصيف وغيرها.

وشهد سعر كيلو الدجاج تغيراً خلال الشهرين الماضي والجاري حيث بلغ سعره في أواخر نوفمبر المنقضي 10.5 دينار للكيلو جرام وانخفض في 26 نوفمبر بمقدار دينار عند 9.5 دينار وواصل الهبوط في أواخر ذات الشهر إلى 9.25 دينار.

وفي ديسمبر بدأ كيلو الدجاج بذات السعر ثم انخفض إلى 8.75 دينار في 10 ديسمبر وهو المستوى الأدنى منذ شهر ثم عاد ليباع ب9 في الثلث الثاني من ديسمبر ثم ارتفع في الثلث الثالث إلى 9.25 ومنها إلى 9.5 دينار.