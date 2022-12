المؤسسة الوطنية للنفط تصدر بيانا توضح فيه تفاصيل مفاوضاتها مع شركة “إيني” الإيطالية لتعديل الاتفاقية بين الطرفين

أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط بيانا صحفيا اليوم الأربعاء، أوضحت فيه تفاصيل مفاوضاتها مع شركة “إيني” الإيطالية لتعديل الاتفاقية بين الطرفين بخصوص استثمار التركيبيْن البحرييْن “أ” و”هـ” في حقل بحر السلام.

وقالت المؤسسة في بيانها بأن النسبة التي تم التفاوض بشأنها مع الشركة الإيطالية ليست نسبة المقاسمة وإنما نسبة استرداد التكاليف الرأسمالية للمشروع والتي كانت 40% في الاتفاقية الموقعة سنة 2008 من تاريخ بدء المشروع، مؤكدة بأن فريق التفاوض المكلف من المؤسسة نجح في تخفيض هذه النسبة إلى 38%.

وكشفت المؤسسة الوطنية للنفط بأن هذا المشروع سيحقق عائدا للدولة الليبية يتراوح ما بين 13 إلى 18 مليار دولار بعد استرجاع التكاليف الرأسمالية والتشغيلية، إضافة إلى أن هذا الاستثمار الذي يصل قيمته إلى 8 مليار دولار سيعيد ليبيا إلى الواجهة ويشجع على جلب المستثمرين إلى قطاع النفط والغاز الليبي.

وأشارت المؤسسة إلى أهمية تنفيذ هذا المشروع وبشكل عاجل خصوصا وأن إنتاج الغاز في حقول الوفاء والسلام سيبدأ في التراجع عام 2025 بكمية تقدر بأكثر من 440 مليون قدم مكعب يوميا، وفي حال عدم تعويض الفاقد بالاستثمار وزيادة الإنتاج سيؤدي ذلك إلى عجز في توفير الغاز للاستهلاك المحلي والاضطرار لاستيراد الغاز لتغطية احتياجات محطات الكهرباء الغزية.

وشددت المؤسسة الوطنية للنفط على أنها تتعامل باستقلالية ومهنية وحيادية حفاظا على تدفق النفط والغاز في كامل ربوع ليبيا، مؤكدة على ضرورة عدم الجز بها في الصراعات السياسية أو التي التعدي على اختصاصاتها التي فوضها لها القانون.

