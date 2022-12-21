خاص.. فريق السيولة يفصح لصدى عن تسليم فروع الجمهورية بالجنوب 35 مليون

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن تسليم فروع مصرف الجمهورية بالجنوب سيولة بقيمة 35 مليون دينار.

وتتمثل في القرضابية 5 مليون، الديسة 2 مليون، برقن 6 مليون، سبها 6 مليون ، غدوة 2 مليون ، زوينة 2 مليون، وادي عتبة 3 مليون، أم الأرانب 2 مليون، مرزق 2 مليون ، تراغن 5 مليون .

وذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا ، حيث أن فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي يستمر في توفير السيولة بفروع المصارف التجارية .

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