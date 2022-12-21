اقتصاد

الوطنية للنفط تصدر بيانا بشأن نسبة إيني في غاز المنطقتين البحريتين أ وهـ

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

ليبيا الاقتصادية

أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط بيانا توضيحيا، ابشأن المفاوضات مع شركة «إيني» الإيطالية بخصوص النسبة التي تحصل عليها من إنتاج حقول الغاز الطبيعي بالمنطقتين البحريتين أ وهـ .

وقالت المؤسسة إن النسبة التي يتحدث عنها البعض ليست نسبة المقاسمة في العائد إنما هي النسبة المسموح بها لاسترجاع التكاليف الرأسمالية في المشروع .

وقالت المؤسسة إنها تتعامل باستقلالية ومهنية وحيادية حفاظا على تدفق النفط والغاز، داعية إلى عدم الزج بها في الصراعات السياسية أو التعدي على اختصاصاتها التي فوضها لها القانون.

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قناة ليبيا الاقتصادية

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