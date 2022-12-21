الوطنية للنفط تصدر بيانا بشأن نسبة إيني في غاز المنطقتين البحريتين أ وهـ

ليبيا الاقتصادية

أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط بيانا توضيحيا، ابشأن المفاوضات مع شركة «إيني» الإيطالية بخصوص النسبة التي تحصل عليها من إنتاج حقول الغاز الطبيعي بالمنطقتين البحريتين أ وهـ .

وقالت المؤسسة إن النسبة التي يتحدث عنها البعض ليست نسبة المقاسمة في العائد إنما هي النسبة المسموح بها لاسترجاع التكاليف الرأسمالية في المشروع .

وقالت المؤسسة إنها تتعامل باستقلالية ومهنية وحيادية حفاظا على تدفق النفط والغاز، داعية إلى عدم الزج بها في الصراعات السياسية أو التعدي على اختصاصاتها التي فوضها لها القانون.