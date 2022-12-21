أخـر أسعار الدولار والذهب واليورو مقابل الدينار مساء اليوم الأربعاء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاربعاء 21 ديسمبر 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 21 ديسمبر 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

اسعار نهاية التعاملات

الدولار 🇺🇲

5.1425 ~5.1450 LYD

اليورو 🇪🇺

5.4400 LYD

تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

5.1650 ~5.1675 LYD

تحويل دولار دبي 🇦🇪🇺🇲

5.1950 ~5.1975 LYD

تحويل يورو لتركيا 🇹🇷🇪🇺

5.4750 ~5.4900 LYD

دينار تونسي 🇹🇳

605 ~610

كسر ذهب 18 ب221.00 LYD

كسر ذهب 21 ب257.83 LYD

نسبة السحب للبطاقات 💳

4.10 ~4.20 ٪