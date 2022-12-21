أخـر أسعار الدولار والذهب واليورو مقابل الدينار مساء اليوم الأربعاء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاربعاء 21 ديسمبر 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..
وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 21 ديسمبر 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
اسعار نهاية التعاملات
الدولار 🇺🇲
5.1425 ~5.1450 LYD
اليورو 🇪🇺
5.4400 LYD
تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲
5.1650 ~5.1675 LYD
تحويل دولار دبي 🇦🇪🇺🇲
5.1950 ~5.1975 LYD
تحويل يورو لتركيا 🇹🇷🇪🇺
5.4750 ~5.4900 LYD
دينار تونسي 🇹🇳
605 ~610
كسر ذهب 18 ب221.00 LYD
كسر ذهب 21 ب257.83 LYD
نسبة السحب للبطاقات 💳
4.10 ~4.20 ٪
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