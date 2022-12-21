ديوان المحاسبة طرابلس يوقع مذكرة تفاهم مع محكمة المحاسبات التونسية

قام رئيس ديوان المحاسبة الليبي “خالد شكشك” ، اليوم الأربعاء، بالتوقيع مذكرة تفاهم مع رئيس محكمة المحاسبات التونسية “نجيب القطاري”، ” بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، والقائم بأعمال السفارة الليبية بالوكالة، وقنصل ليبيا في تونس.

حيث تضمنت الاتفاقية إمكانية الاستفادة من اختصاصات الجهازين، وتبادل الخبرات والمشاركة في المشروعات البحثية والأنشطة المتعلقة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكما تشمل الاتفاقية تقديم الاستشارات، وإقامة الندوات، وتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات، حول الموضوعات المهنية المعاصرة في الرقابة المالية ورقابة الالتزان ورقابة الأداء.

وتحوي الاتفاقية توظيف الخبرات المتبادلة في مجال التدريب وتبادل المعلومات، وإعداد أدلة العمل ودعم العمل الرقابي بمختلف مجالاته.

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