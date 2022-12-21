الوطنية للنفط تدعو إلى عدم الزج بها في الصراعات السياسية وتوضح ما أثير عن نسبة المشاركة مع “إيني” الإيطالية

قالت المؤسسة الوطنية للنفط الأربعاء، بأن النسبة المتعلقة بالمفاوضات مع شركة “إيني” الإيطالية للغاز؛ هي نسبة استرداد تكاليف تنفيذ المشروع وليست نسبة المقاسمة.

وأضافت المؤسسة في بيان صادر عنها، إن النسبة في الإتفاقية الموقعة سنة 2008 كانت 40% من الإنتاج تبدأ من تاريخ الإعلان التجاري لبدء المشروع وتنخفض هذه النسبة إلى 30% بعد عشر سنوات وهي المقدرة لاسترجاع التكاليف.

وأوضحت المؤسسة، بأنه وبعد الإتفاق على مكونات المشروع طلبت “إيني” تعديل نسبة استرداد التكاليف من 40% إلى 45%، وبعد سلسلة من المفاوضات تم الإتفاق على تعديل نسبة الاسترداد من 40% إلى 38%، وهذه النسبة سترتفع وتنخفض في كل زيادة وانخفاض تكاليف المشروع،بحسب بيانها.

وأكدت المؤسسة بأن فريق تفاوضها مع شركة “إيني” نجح في تخفيض النسبة من 40% كما كانت في الإتفاقية السابقة إلى 38%، ونسبة المقاسمة ستبدأ بعد استرداد التكاليف وهي باقية كما هي في الإتفاقية الموقعة عام 2008.

وعددت المؤسسة الأسباب التي تدعوا إلى تنفيذ المشروع وبشكل عاجل ومنها، تراجع إنتاج الغاز في حقول الوفاء والسلام عام 2025، الأمر الذي سينتج عنه عجز في توفير الغاز للاستهلاك المحلي، وإن لم يتم تعويض الفاقد بالاستثمار وزيادة الإنتاج ستضطر البلاد إى استيراد الغاز لتغذية محطات الكهرباء الغازية.

وأشارت المؤسسة إلى أن استثمار 8 مليار دولار سيشجع على جلب المستثمرين في قطاع النفط والغاز، كما وأن المشروع سيدفع بالشركات المتعاقد معها إلى مباشرة أعمالاها في ليبيا، وفق البيان.

ودعت المؤسسة إلى عدم الزج بها في الصراعات السياسية أو عبر التعدي على اختصاصاتها التي منحها لها القانون، وفق نص البيان.