“شكشك” يوقع مع رئيس محكمة المحاسبات التونسية مذكرة تفاهم بين الجهازين

وقع رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”، اليوم الاربعاء، خلال الاجتماع مع رئيس محكمة المحاسبات التونسية “نجيب القطاري”، مذكرة تفاهم تتضمن إمكانية الاستفادة من اختصاصات الجهازين، وتبادل الخبرات والمشاركة في المشروعات البحثية والأنشطة المتعلقة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك.

حيث تشمل هذه المذكرة تقديم الاستشارات، وإقامة الندوات، وتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات، حول الموضوعات المهنية المعاصرة في الرقابة المالية ورقابة الالتزان ورقابة الأداء، كما تحوي على توظيف الخبرات المتبادلة في مجال التدريب وتبادل المعلومات، وإعداد أدلة العمل ودعم العمل الرقابي بمختلف مجالاته.

وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين من الجانبين، والقائم بأعمال السفارة الليبية بالوكالة، وقنصل ليبيا في تونس.

