“باشاغا” يعقد اجتماع بخصوص مكافحة الأنشطة غير القانونية وشبكات تهريب الوقود

عقد رئيس الحكومـة الليبية “فتحي باشـاغا” ك اجتماع مع وزير الدفاع “احميد حومة” ، بخصوص سبل دعم وزارة الدفاع وتوفير الإمكانيات اللازمة لها وتدريب وتأهيل عناصرها لتعزيز أمن وحماية الحدود ومكافحة الأنشطة غير القانونية لشبكات تهريب الوقود والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.

هذا وشدد رئيس الحكومة على ضرورة التنسيق المشترك وتبادل التقارير والمعلومات الأمنية المفصلة بين وزارة الدفاع والأجهزة المختصة وإداراتها لتعزيز التعاون الأمني بالمنافذ وإحكام السيطرة على الحدود الجنوبية خصوصاً ، والمحافظة على التراب الليبي من التعدي والاختراق.

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